Laaksonen trifft in Gstaad auf Bellucci

Heute, 18:06 Uhr

Am Tennis Swiss Open in Gstaad trifft Hoffnungsträger Henri Laaksonen (ATP 100) in der 1. Runde auf den Brasilianer Thomaz Bellucci.

Bild in Lightbox öffnen. Laaksonen Erstrundengegner Bellucci (ATP 69) gewann das Gstaader Turnier 2009 und 2012, ausserdem triumphierte er vor zwei Jahren in Genf. Die beiden standen sich bislang erst einmal gegenüber: Vor drei Jahren am Challenger-Turnier in Marburg setzte sich der 25-jährige Laaksonen mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) durch. Schweizer Trio – oder Quartett? Marco Chiudinelli (ATP 211) trifft in der Startrunde auf den als Nummer 5 gesetzten Italiener Paolo Lorenzi (ATP 34). Der 20-jährige Genfer Antoine Bellier (ATP 714), der die letzte Wildcard erhielt, weil Laaksonen nach Absagen im letzten Moment noch ins Hauptfeld gerutscht war, trifft auf einen Qualifikanten. Ein Exploit gelang im Qualifikationsturnier dem 22-jährigen Adrian Bodmer aus Wil (ATP 618). Er besiegte den in der Weltrangliste 503 Plätze besser klassierten Belgier Arthur De Greef 7:6 (7:5), 6:2. Am Sonntag spielt Bodmer gegen den 29-jährigen Gleb Sacharow (ATP 191) um einen Platz im Hauptfeld.

rha/agenturen