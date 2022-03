Der 37-Jährige sieht sich vor dem Comeback nach langer Verletzungspause noch nicht am Ende seines Weges als Tennisprofi.

Legende: Hat noch grosse Pläne Stan Wawrinka. imago images

Nur um zurückzukommen und gleichzeitig «Auf Wiedersehen» zu sagen, bereite er sich nicht vor, betonte Stan Wawrinka in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe.

«Ich komme zurück, um meine Karriere zu beenden, aber das bedeutet nicht unbedingt innerhalb von 6 Monaten. Ich habe immer noch dieses Feuer in mir, das mich dazu bringt, Tennis zu lieben, es zu spielen, das Training zu lieben, die Härte zu lieben», sagte der 37-jährige.

Seit meiner Knieverletzung vor fast 5 Jahren war es mein Traum, noch einmal ein ATP-Turnier zu gewinnen, bevor ich aufhöre.

Ohne Ambitionen peilt Wawrinka das Comeback nach mehr als einjähriger Absenz nicht an: «Seit meiner Knieverletzung vor fast 5 Jahren war es mein Traum, noch einmal ein ATP-Turnier zu gewinnen, bevor ich aufhöre.» Die Olympischen Spiele 2024 auf dem Sand von Roland-Garros könnten eine weitere Motivation sein, so Wawrinka.

Die Rückkehr plant der dreifache Grand-Slam-Sieger spätestens am ATP-1000-Turnier in Monte Carlo Mitte April. Den letzten Match vor den zwei Fuss-Operationen bestritt der Lausanner Anfang März 2021. Den 16. und letzten Titel holte er im Mai 2017 in Genf.