Valentin Vacherot erreichte durch ein 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 gegen den Dänen Holger Rune den Halbfinal in der chinesischen Metropole Schanghai – und das als Nummer 204 der Weltrangliste. Schlechter platziert beim Einzug in die Runde der letzten 4 bei einem ATP-1000-Turnier war nur der US-Amerikaner Chris Woodruff (550) in Indian Wells 1999.

Nun gegen Djokovic?

«Das ist einfach unglaublich. Der letzte Sieg bedeutete mir schon so viel. Dieser bedeutet mir noch mehr», sagte Vacherot: «Ich bin einfach so glücklich und lebe meinen Traum.» Qualifikant Vacherot, der im Halbfinal auf den Serben Novak Djokovic oder den Belgier Zizou Bergs trifft, wird durch seinen Erfolg erstmals in die Top 100 vorstossen.

Kurios: Auch sein französischer Cousin Arthur Rinderknech, Bezwinger von Alexander Zverev in der dritten Runde, ist in Schanghai noch im Turnier. «Unsere Familien-WhatsApp-Gruppe ist in den letzten Tagen sehr aktiv», sagte Rinderknech, der am Donnerstag in der Box von Vacherot sass und im Viertelfinal auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime trifft.

