Trotz magischer Momente: Nadal scheitert in Paris an Zverev

Rekordsieger Rafael Nadal ist an den French Open in der 1. Runde an Alexander Zverev gescheitert.

Der Spanier verliert nach 3 umkämpften Sätzen 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Nach dem Spiel hat Nadal offen gelassen, ob er beim Grand-Slam-Turnier in Paris erneut antreten wird.

Am Ende fehlte es wohl etwas an Kraft und Ausdauer – beides Attribute, die speziell bei älteren Athleten nicht mehr ganz so stark ausgeprägt sind. So schlug Rafael Nadal mit seinen 37 Jahren bei Matchball Alexander Zverev sinnbildlich seine letzte Vorhand weit neben das Feld.

Die letzte Vorhand des Erstrundenspiels und auch der French Open 2024 war es für Nadal definitiv. Ob es auch der letzte Schlag generell für den Spanier bei seinem Lieblingsturnier auf Stufe Grand Slam war, bleibt weiter offen. Was er vor dem Turnier angekündigt hatte, bestätigte Nadal im Interview nach der Niederlage: «Ich weiss nicht, ob ich das letzte mal vor euch gespielt habe. Ich bin noch nicht 100 Prozent sicher.»

00:35 Video Zverev besiegelt Nadals Erstrunden-Aus Aus Sport-Clip vom 27.05.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Der 14-fache Sieger von Paris zeigte gegen den von den Buchmachern favorisierten Zverev (ATP 4) eine äusserst ansprechende Leistung. Immer wieder kam es zu kleinen magischen Momenten, die den Court Philippe-Chatrier zum Beben brachten. Speziell mit seiner gefürchteten Vorhand longline punktete Nadal, der im Ranking auf Platz 275 abgerutscht ist, konstant.

Am Ende war Zverev, der zuletzt bei seinem Turniersieg in Rom nur einen Satz abgegeben hatte, zu stark für Nadal und siegte in 3 Sätzen und gut 3 Stunden. Im Head-to-Head verkürzt der 27-jährige Deutsche auf 4:7. Für Nadal ist es erst die 4. Niederlage in Roland Garros und die erste in der 1. Runde.

06:03 Video Nadal: «Wenn es das letzte Mal war: Ich habe es sehr genossen» Aus Sport-Clip vom 27.05.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 3 Sekunden.

Nadal im Sommer wieder in Paris

Bereits im allerersten Game des Spiels hatte Zverev den Servicedurchbruch geschafft. Von diesem zehrte er bis zum Schluss und damit dem Gewinn des 1. Satzes. Doch Nadal liess sich davon nicht entmutigen und konnte in den weiteren beiden Durchgängen jeweils seinerseits mit Break vorlegen – ganz zur Freude des Pariser Publikums.

Doch Zverev reagierte stets: In Satz 2 schaffte er das Rebreak spät zum 5:5 und gewann später das Tiebreak, im dritten Durchgang konnte er nach Nadals Servicedurchbruch bei dessen nächstem Aufschlagspiel prompt zurückschlagen. Nach zwei der drei Stunden Spielzeit war Nadal die Abnützung dann phasenweise anzusehen. Mit einem feinen Winner holte sich Zverev das vorentscheidende Break zum 4:3 und wenig später den Sieg.

00:13 Video Traumhafter Passierball: Zverev legt in Satz 3 gekonnt vor Aus Sport-Clip vom 27.05.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

In der nächsten Runde trifft Zverev entweder auf David Goffin oder den einheimischen Wild-Card-Inhaber Giovanni Mpetshi Perricard. Nadal seinerseits wird für die Olympischen Spiele in diesem Sommer nach Roland Garros zurückkehren.