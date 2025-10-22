Das Programm auf Court 1
- 12:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Botic van de Zandschulp (NED) - Jiri Lehecka (CZE)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Sebastian Korda (USA) - Ugo Humbert (FRA)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Rohan Bopanne (IND)/Ben Shelton (USA) – Hugo Nys (MON)/Edouard Roger Vasselin (FRA)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Christian Harrison (USA)/Evan King (USA) – Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE)
- Im Anschluss – Einzel, Achtelfinal: Jenson Brooksby (USA) – Alejandro Davidovich (ESP)
Das Programm auf dem Centre Court
- 14:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Casper Ruud (NOR) – Quentin Halys (FRA)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Félix Auger-Aliassime (CAN) – Gabriel Diallo (CAN)
- 18:00 Uhr: – Einzel, 1. Runde: Taylor Fritz (USA) – Valentin Vacherot (MON)
- 20:00 Uhr – Einzel, Achtelfinal: Jakub Mensik (CZE) – Joao Fonseca (BRA)
Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.