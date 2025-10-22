 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Beide Courts durchgehend im Livestream

Turniertag 3 bei den Swiss Indoors in Basel: Hier sehen Sie sämtliche Spiele in voller Länge im unkommentierten Livestream.

22.10.2025, 10:02

Teilen

Das Programm auf Court 1

  • 12:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Botic van de Zandschulp (NED) - Jiri Lehecka (CZE)
  • Im AnschlussEinzel, 1. Runde: Sebastian Korda (USA) - Ugo Humbert (FRA)
  • Im Anschluss Doppel, 1. Runde: Rohan Bopanne (IND)/Ben Shelton (USA) – Hugo Nys (MON)/Edouard Roger Vasselin (FRA)
  • Im AnschlussDoppel, 1. Runde: Christian Harrison (USA)/Evan King (USA) – Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE)
  • Im Anschluss Einzel, Achtelfinal: Jenson Brooksby (USA) – Alejandro Davidovich (ESP)

Das Programm auf dem Centre Court

  • 14:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Casper Ruud (NOR) – Quentin Halys (FRA)
  • Im AnschlussEinzel, 1. Runde: Félix Auger-Aliassime (CAN) – Gabriel Diallo (CAN)
  • 18:00 Uhr: Einzel, 1. Runde: Taylor Fritz (USA) – Valentin Vacherot (MON)
  • 20:00 Uhr Einzel, Achtelfinal: Jakub Mensik (CZE) – Joao Fonseca (BRA)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)