Mit einer feinen Rückhand passiert Arthur Fils (ATP 112) seinen Kontrahenten Mikael Ymer (ATP 53) am Netz zum 6:5 und zur Breakführung im ersten Satz. So weit, so normal. Der Franzose Fils jubelt vor seinem Heimpublikum in Lyon zwar etwas ausgelassen, doch völlig im Rahmen.

Wenige Minuten später ist die Partie allerdings zu Ende: Ymer rastet aus und schlägt mit seinem Racket ein Loch in den Schiedsrichterstuhl. Das Spielgerät ist hin, der Match für den Schweden auch – er wird disqualifiziert.

Uneinig mit dem Unparteiischen

Hintergrund: Kurz zuvor und im selben Game will Ymer einen gut gegebenen Ball im Out gesehen haben. Er beginnt eine längere Diskussion mit dem Unparteiischen. Dieser will den Abdruck des Balles partout nicht selber überprüfen (bei Spielen auf Sand eine gängige Praxis). Ymer kann das überhaupt nicht nachvollziehen («Das habe ich noch nie von einem Schiedsrichter gesehen»), spielt aber weiter. Wenig später folgt das Break, Ymers Reaktion und sein Turnier-Ausschluss.