Machtdemonstration Federers in Basel

Roger Federer hat seinem Heimpublikum in Basel eine Gala geboten. Der Baselbieter fegte Frances Tiafoe in der 1. Runde vom Platz.

Federer - Tiafoe: Zusammenfassung Federer - Tiafoe: Die Livehighlights Federer - Tiafoe: Zusammenfassung 2:30 min, vom 24.10.2017

Federer - Tiafoe: Die Livehighlights 2:24 min, vom 24.10.2017

Nach nur einer Stunde besiegt Roger Federer Frances Tiafoe mit 6:1, 6:3

Der Baselbieter ist seinem 19-jährigen Gegner in allen Belangen überlegen

In der 2. Runde wartet Benoît Paire auf den Schweizer

Gut möglich, dass Roger Federer nicht alle seine Fans in der Basler St. Jakobshalle zufrieden stellte. Schliesslich zeigte der Baselbieter dem Publikum seine Klasse in der 1.-Runden-Partie gegen Frances Tiafoe (ATP 76) nur während 61 Minuten.

Federer: «Basel hat mir im letzten Jahr gefehlt»

Länger musste der junge Amerikaner den Sturmlauf Federers nicht über sich ergehen lassen. Tiafoe, der Federer noch bei den US Open über 5 Sätze gefordert hatte, war chancenlos.

Schon das 1. Servicegame nahm der 36-Jährige seinem Gegner ab.

Nach 29 Minuten und dem 3. Break war der 1. Durchgang mit 6:1 entschieden.

Etwas schwerer hatte es Federer im 2. Satz. Tiafoe, der als kommender Top-Ten-Spieler gehandelt wird, liess das Break erst zum 3:5 zu.

Der nächste Gegner in Basel, der sich dem Schweizer im Achtelfinal in den Weg stellt, ist Benoit Paire (ATP 40). Der Franzose gewann 6:3, 7:6 gegen Steve Johnson. 2012 in Basel setzte sich Federer gegen den Franzosen klar in zwei Sätzen durch.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 24.10.17, 18:50 Uhr