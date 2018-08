Die beiden Schweizer Topspieler begegnen sich erstmals wieder seit März 2017 und einem 6:4, 7:5 zu Gunsten Roger Federers im Final von Indian Wells. Im Head-to-Head führt der Baselbieter mit 20:3. Auch in Cincinnati gab es schon einmal ein Direktduell. Dieses entschied 2012 im Halbfinal ebenfalls Federer. Wawrinka kam letztmals bei Roland Garros 2015 zu einem Sieg über seinen früheren Davis-Cup-Kumpel.

Falls der Veranstalter seinen ambitionierten Fahrplan durchziehen kann, soll das Spiel Federer vs. Wawrinka bereits am frühen Samstagmorgen (um ca. 3 Uhr Schweizer Zeit), nach also nur rund 5- bis 6-stündiger Erholungszeit stattfinden.