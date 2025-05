Masters-Turniere in Madrid

Legende: Den Ball und den Final fest im Blick Coco Gauff. imago images/ZUMA Press Wire

Der Halbfinal von Madrid zwischen Coco Gauff, der Weltnummer 4 aus den USA, und Iga Swiatek (POL/WTA 2) verkam zu einer einseitigen Angelegenheit. Während 66 Minuten führte die US-Amerikanerin Swiatek vor und gewann 6:1, 6:1. Gauff gelangen mit 7 Breakmöglichkeiten 5 Servicedurchbrüche gegen die langjährige Weltnummer 1.

Swiatek konnte nur ihr erstes und letztes Aufschlagsspiel gewinnen. Dazwischen gewann Gauff 11 Games in Serie. Im Final trifft Gauff auf die Weltnummer 1, Aryna Sabalenka. Die Belarussin setzte sich am späten Abend im Duell mit Jelina Switolina (WTA 17) aus der Ukraine in zwei Sätzen mit 6:3, 7:5 durch.

Ruud bezwingt erstmals Medwedew

Casper Ruud (NOR/ATP 15) gelang es im 4. Duell mit Daniil Medwedew (ATP 10) erstmals, den Russen zu bezwingen. Während Medwedew die Segel im Viertelfinal des 1000er-Turniers von Madrid streichen musste, steht Ruud nach dem 6:3, 7:5 zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Halbfinal eines ATP-Turniers. Dort trifft er auf den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 21).

