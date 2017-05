Murray bereits wieder out

Heute, 0:04 Uhr

Andy Murray hat auch beim ATP-Turnier in Rom nicht aus seinem Tief gefunden: Nach einem Freilos in der 1. Runde scheiterte der Titelverteidiger am Italiener Fabio Fognini.

Bild in Lightbox öffnen. Andy Murray liess sich gegen Fabio Fognini (ATP 29) in 94 Minuten mit 2:6 und 4:6 geradezu deklassieren. Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open sucht Murray damit weiter seine Form. Schon beim Tennis-Turner in Madrid war die Nummer 1 der Welt in der vergangenen Woche bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Djokovic mit Mühe weiter Novak Djokovic setzte sich hingegen nach einem zähen ersten Satz mit 7:6 (7:2) und 6:2 gegen den britischen Qualifikanten Aljaz Bedene durch.

agenturen/wint