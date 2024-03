Damit dürften die Wenigsten gerechnet haben: Novak Djokovic hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Goran Ivanisevic per sofort zu beenden. Das gab die serbische Weltnummer 1 am Mittwoch auf Instagram bekannt. Ivanisevic war seit 2018 ein wichtiger Teil von Djokovics Team und sorgte unter anderem dafür, dass der «Djoker» beim Aufschlag grosse Fortschritte machte.

Hälfte der Grand-Slam-Siege mit Ivanisevic

In seiner Mitteilung bedankt sich Djokovic beim Kroaten für die gemeinsame Zeit: «Unsere Chemie auf dem Court hatte ihre Höhen und Tiefen, aber unsere Freundschaft war immer felsenfest», schreibt Djokovic. Gemeinsam hätten sie nicht nur für einen besseren Aufschlag gesorgt, sondern auch für viel Gelächter, Spass, Rekorde und 12 weitere Grand-Slam-Titel, so der 24-fache Major-Sieger weiter.

Ob Djokovic für Ivanisevic einen Nachfolger sucht, ist nicht bekannt. Sein bisher letztes Spiel bestritt der 36-Jährige beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells, wo er in der 3. Runde überraschend an Luca Nardi (ITA/ATP 96) scheiterte.