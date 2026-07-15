Stan Wawrinka hat in Gstaad früh die Koffer packen müssen. Viele Tennismatches bleiben ihm nicht mehr.

Das unerfreuliche Muster der letzten Monate setzt sich bei Stan Wawrinka fort. In den Schlusszügen seiner Karriere ist der 41-Jährige konkurrenzfähig, oft nahe am Sieg, verliert am Ende aber meist knapp. So musste er sich auch am Dienstag bei seiner Abschiedsvorstellung in Gstaad dem 19 Jahre jüngeren Portugiesen Jaime Faria in der 1. Runde in 3 Sätzen geschlagen geben. Gewann Wawrinka in den ersten 2 Monaten noch 6 Partien auf der ATP-Tour, ist es seit März nur noch eine (in der 1. Runde in Genf).

Passend zum Thema Abschiedsvorstellung zu Ende Wawrinka in Gstaad nach grossem Kampf ausgeschieden

Am Ende war die Niederlage in Gstaad zwar ärgerlich, aber im grossen Ganzen nur eine Randnotiz. Bei schwindendem Tageslicht wurde der 3-fache Grand-Slam-Champion von Weggefährten und den Fans noch minutenlang gefeiert.

«Ich habe hier dank euch aussergewöhnliche Emotionen erlebt. Ich kenne keinen Spieler, der sich über Gstaad beschwert. Hier hat meine Karriere begonnen», sagte Wawrinka nach seinem letzten Match im Berner Oberland ins Mikrofon und holte zur grossen Dankesrede aus: «Zum Schluss möchte ich mich noch bei euch bedanken (dem Publikum). Ihr seid mit ein Grund, wieso ich so lange weitergespielt habe. Ihr habt mich unterstützt, ihr habt mich gepusht, ihr habt mir so viel Liebe und Emotionen gegeben. Es war jedes Jahr aussergewöhnlich.»

Geht es bald auf die Ski?

Wie immer in den letzten Monaten bei seinen Abschieden zeigte sich Wawrinka auch etwas bedrückt. «Am meisten macht mich traurig, dass ich durch die Niederlage nicht die Möglichkeit habe, diese Emotionen am Donnerstag noch einmal zu erleben», sagte der Romand.

Legende: Sein Dank geht ans Publikum Stan Wawrinka nach seinem letzten Match in Gstaad. Keystone/Peter Schneider

Dafür kann er sich bald in einer weiteren Sportart versuchen. Zum Abschied erhielt er nämlich ein paar Holzski, auf denen ein Tennisplatz eingraviert ist. «Ab Ende dieses Jahres fahre ich Ski», versicherte Wawrinka lachend.

Vorher wird er aber noch ein letztes Mal in der Schweiz bei den Swiss Indoors in Basel antreten, ehe er mit einer Show-Veranstaltung mit Roger Federer, Andy Murray und Gaël Monfils in der Genfer Palexpo-Halle endgültig seinen Abschied vom Tennis geben wird.