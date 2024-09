Legende: Muss unters Messer Leandro Riedi. Keystone / Peter Schneider

Für Leandro Riedi ist die Saison vorzeitig vorbei. Untersuchungen hätten ergeben, dass seine Schmerzen im rechten Knie durch einen kleinen Knochen ausgelöst worden seien, weshalb ein Eingriff nötig wurde, schrieb Riedi auf Instagram. Der derzeit bestklassierte Schweizer in der Weltrangliste musste an den US Open in der zweiten Qualifikationsrunde im Duell mit Landsmann Jérôme Kym aufgeben.

Damit endet für Riedi eine erfreuliche Saison abrupt. Der Finalist des Juniorenturniers der French Open 2020 hat sich in diesem Jahr dank drei Turniersiegen und zwei weiteren Finaleinzügen auf Challenger-Stufe auf Position 130 im ATP-Ranking vorgearbeitet. Sein Ziel sei es, zu Beginn des nächsten Jahres wieder auf die Tour zurückzukehren, so Riedi.