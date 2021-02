Legende: Ein eingespieltes Duo Roger Federer und Pierre Paganini. Freshfocus/Archiv

Sollte Roger Federer wie geplant beim Turnier in Doha (8.-13.März) in den Tennis-Zirkus zurückkehren, ist es mehr als ein Jahr her, seit der «Maestro» einen Match auf der Tour bestritten hat. Im Interview mit dem Tagesanzeiger erklärte Federers Konditionstrainer Pierre Paganini, wie schwerwiegend die Verletzung war.

«Dieses Knie bereitete ihm schon mehrere Jahre Probleme. (...) Er und das ganze Team befassten sich damit schon länger», äusserte sich der 63-Jährige zu Federers rechtem Knie. «Zwischen ‹alles ist okay› und ‹rien ne va plus› hast du einen Spieler, der in Kapstadt noch einen Schaukampf vor 50’000 Leuten absolvierte und kurz danach auf dem Operationstisch lag. Innerhalb von 2 Wochen.»

Nach 2 Operationen war das Knie besonders fragil.

«Wenn ein Problem seit mehreren Jahren existiert, ist klar, dass es komplex wird», führte Paganini weiter aus. «Und dann ist vor allem wichtig, dass man langsam vorwärtsgeht. Damit du ja keinen Rückschlag mehr hast. Nach 2 Operationen war das Knie besonders fragil. Das veranlasste uns dazu, noch langsamer vorzugehen. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden.»