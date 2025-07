Alexander Zverev meldet sich am ATP-1000-Turnier in Toronto erfolgreich zurück.

Legende: Hat sein Lächeln wiedergefunden Alexander Zverev. imago images/Imagn Images

Knapp einen Monat nach dem überraschenden Erstrunden-Out gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in Wimbledon ist Alexander Zverev (ATP 3) beim Hartplatzturnier in Toronto erfolgreich auf die Tour zurückgekehrt. Er bezwang den Australier Adam Walton (ATP 88) in der 2. Runde 7:6 (8:6), 6:4.

Zverev freut sich etwas zu früh über den Gewinn des 1. Satzes

Zverev hatte im Juli eine Turnierpause eingelegt, nachdem er von mentalen Problemen berichtet hatte. Anschliessend reiste der Deutsche nach Mallorca und trainierte dort in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni.

Zverev schwärmt von Nadal

«Ich glaube, die Auszeit war extrem wichtig für mich», sagte Zverev in Kanada. Der Tapetenwechsel und die Arbeit mit Nadal seien sehr hilfreich gewesen. «Er ist eine Persönlichkeit, die dir auch Selbstvertrauen geben kann.»

Zu einer längerfristigen Partnerschaft kam es bislang jedoch nicht. «Ich versuche ihn davon zu überzeugen, weitere Wochen mit mir zu verbringen, und wir werden sehen, wie es läuft, aber er ist ein sehr beschäftigter Mann», so Zverev, der in Toronto aufgrund der Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Nummer 1 gesetzt ist.

