Roger Federer unterzog sich am Mittwoch einer Operation am rechten Knie.

Der Schweizer fällt als Folge rund 4 Monate aus und verpasst somit unter anderem die French Open.

In der Weltrangliste wird Federer einige Ränge verlieren, dürfte aber in den Top 10 bleiben.

Roger Federer verkündete die Hiobsbotschaft auf Social Media: Der 38-Jährige unterzog sich am Mittwoch in der Schweiz einem operativen Eingriff am rechten Knie. Als Folge verpasst der 20-fache Grand-Slam-Champion unter anderem die gesamte Sandsaison und somit auch die French Open (24. Mai bis 7. Juni).

Knieprobleme nicht neu

«Mein rechtes Knie machte mir schon seit geraumer Zeit Probleme. Zunächst dachte ich, es würde von alleine besser werden. Doch nach den Tests und Gesprächen mit dem Team habe ich mich für eine Operation entschieden», schreibt Federer.

Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und die Ärzte seien zuversichtlich, dass sich Federer vollumfänglich erholen werde, heisst es in der Mitteilung des Baselbieters weiter.

Keine Titelverteidigung in Dubai und Miami

Für Federers Turnierplan bedeutet die Operation Folgendes: Der 38-Jährige verpasst die Turniere in Dubai, Indian Wells und Miami sowie die French Open in Paris. Im Vorjahr hatte Federer 2 davon gewonnen (Dubai, Miami), einen Final (Indian Wells) und einen Halbfinal (Paris) erreicht.

Während seiner Abwesenheit werden Federer ganze 3'180 Weltranglistenpunkte aus der Wertung fallen. Die aktuelle Nummer 3 in der Weltrangliste wird damit einige Positionen einbüssen.

In diesem Jahr bestritt Federer mit den Australian Open erst ein offizielles Turnier. In Melbourne scheiterte er im Halbfinal an Novak Djokovic. Daneben bestritt er in den letzten 3 Monaten eine ganze Reihe von Showkämpfen, zuletzt vor knapp 2 Wochen den «Match in Africa» in Kapstadt gegen Rafael Nadal.

Sendebezug: SRF 1, Tagesschau am Mittag, 20.02.2020, 12:45 Uhr