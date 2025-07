Per E-Mail teilen

Legende: Arbeiten wieder zusammen Athletik-Coach Umberto Ferrara und Jannik Sinner. Reuters / Action Images / ISSEI KATO

Jannik Sinner holt seinen früheren Fitnesstrainer Umberto Ferrara zurück in sein Team. Von dem Athletik-Experten hatte sich Sinner nach dem Bekanntwerden seiner positiven Dopingtests im vergangenen Jahr getrennt.

«Sinner hat Ferrara mit sofortiger Wirkung als Fitnesstrainer wieder eingestellt», teilte Sinners Managementfirma Avima in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit: «Umberto hat in Janniks Entwicklung bis heute eine wichtige Rolle gespielt, seine Rückkehr steht für eine Erneuerung des Fokus auf Kontinuität und Leistung auf dem höchsten Level.»

Physiotherapeut als Bauernopfer

Ferraras Vergangenheit im Team Sinner ist aber nicht unbelastet. Zur dreimonatigen Sperre des Ausnahmekönners aus dem Südtirol soll letztlich die Anwendung des Mittels Trofodermin geführt haben, das Ferrara gekauft hatte. Er sah die Schuld für den viel diskutierten Vorfall letztlich aber bei Physiotherapeut Giacomo Naldi. Auch Naldi ist weiter auf der ATP-Tour aktiv, allerdings nicht in Sinners Team.