Marin Cilic gewinnt das 2. Gruppenspiel an den ATP Finals gegen John Isner mit 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Als einziger der Gruppe Kuerten fix weiter ist damit Novak Djokovic.

Cilic, Isner und Zverev haben alle noch Chancen auf den Halbfinal.

Was passiert, wenn ein 1.98 m grosser Tennisprofi auf einen trifft, der gar noch 10 Zentimeter grösser ist? Richtig, die beiden hauen sich die Aufschläge nur so um die Ohren. Und was passiert, wenn durch die starken Serviceleistungen keine Breaks passieren? Richtig, die Entscheidung fällt im Tiebreak.

Die Partie zwischen Cilic und Isner, die zum Auftakt der ATP Finals beide verloren hatten, verlief allerdings nur im 1. Satz nach diesem Szenario – mit dem besseren Ende für den Amerikaner.

Isner gerät ins Wanken – und fällt

Danach ging es zuerst im gleichen Stil weiter, ehe Isner ein rabenschwarzes Aufschlagspiel einzog. Der Amerikaner geriet gleich mit 0:40 in Rücklage. Wie im Game davor schien es zuerst, als könnte er den Kopf mit seinem Service noch einmal aus der Schlinge ziehen. Dann aber unterlief ihm im dümmsten Moment ein Doppelfehler – die Entscheidung im 2. Satz.

In der Folge machte Isner bei eigenem Service einen angezählten Eindruck. Auf den Servicedurchbruch von Cilic zu Beginn des 3. Durchgangs konnte er noch reagieren, musste sich danach aber gleich wieder breaken lassen. Diesen Rückstand vermochte der Mann mit Schuhnummer 50 nicht mehr wettzumachen.

3 Kandidaten, 1 Halbfinal-Ticket

Während Djokovic als erster Halbfinalist feststeht, streiten sich Cilic, Isner und Zverev, der am Nachmittag gegen Djokovic verloren hatte, am Freitag um das zweite Halbfinal-Ticket. Die besten Karten hat dabei Zverev, der mit einem Zweisatz-Sieg gegen Isner (15:00 Uhr SRF zwei) aus eigener Kraft die K.o.-Phase erreichen kann. Am Abend treffen zum Abschluss der Gruppenphase Djokovic und Cilic aufeinander.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.11.2018, 21:10 Uhr