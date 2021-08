«Wie dumm ist denn diese Entscheidung?» Daniil Medwedew konnte nicht fassen, was gerade passiert war. In seinem Drittrunden-Spiel in Toronto gegen Alexander Bublik wurde ihm auf kuriose Art und Weise ein Punkt aberkannt. Was war passiert?

Das «Sorry» kostet Medwedew den Punkt

Im 3. Satz traf der Russe zum Abschluss eines spektakulären Ballwechsels sein Gegenüber mit einem Smash – allerdings ohne Absicht. So weit, so gut. Bublik schaffte es irgendwie, den Ball trotzdem noch übers Netz zu bugsieren, allerdings perfekt aufgelegt für den smash-bereiten Medwedew. Bevor dieser den Winner durchzog, rief er noch ein «Sorry» in Richtung des Kasachen, weil er diesen ja getroffen hatte.

Da schaltete sich die Schiedsrichterin ein und ahndete Medwedews Entschuldigung als «Hindrance», also als Behinderung des Gegners. Die Weltnummer 2 konnte es nicht fassen, lamentierte lange, kriegte den Punkt aber nicht zurück. Am Ende gewann Medwedew das Spiel mit 4:6, 6:3, 6:4 und wird wohl bald über das Rencontre lachen können.