Rafael Nadal will es noch ein letztes Mal wissen. Nach einjähriger Verletzungspause kehrt der Spanier in Brisbane auf die Tour zurück.

Zum Auftakt der neuen Tennis-Saison sind alle Augen auf einen Mann gerichtet: Rafael Nadal. Der 37-Jährige meldet sich beim ATP-250-Turnier in Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) nach fast einjähriger Absenz zurück.

Was kann man vom verletzungsgebeutelten Routinier erwarten? So richtig weiss das niemand, auch nicht Nadal selber. «Ich erwarte nicht viel, ehrlich gesagt», sagt der 22-fache Grand-Slam-Sieger. Im Vordergrund stehe für ihn, die Rückkehr geniessen zu können, ergänzt Nadal.

Legende: Bereitet sich in Australien auf sein Comeback vor Rafael Nadal. Imago Images/AAP

Sein letztes offizielles Spiel absolvierte der Spanier im Januar 2023 an den Australian Open, als er in der 1. Runde scheiterte. Danach fiel Nadal mit heftigen Hüftbeuger-Problemen aus.

01:27 Video Archiv: Angeschlagener Nadal unterliegt McDonald 2023 an AusOpen Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Djokovic hat Nadal auf der Rechnung

Für Novak Djokovic ist klar, dass Nadal nicht zurückkommt, um einfach mitzuspielen. «Er will Titel gewinnen, er will der Beste sein, deshalb ist er, was er ist: eine Legende unseres Sports», so die Weltnummer 1. Djokovic ist sich sicher, dass Nadals Vorbereitung darauf abziele, noch einmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.