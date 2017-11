Nadal gibt in Paris-Bercy Forfait

Wegen einer Knieverletzung muss Rafael Nadal am ATP-Turnier in Paris-Bercy vor dem Viertelfinal aufgeben.

Nadal bangt nach dem Paris-Forfait um die ATP Finals 1:17 min, vom 3.11.2017

Rafael Nadal gibt für sein Viertelfinalspiel gegen den serbischen Qualifikanten Filip Krajinovic (ATP 77) Forfait. Der Spanier laboriert an einer Verletzung im rechten Knie, wie er an einer Medienkonferenz bekannt gab.

«Ich muss aufgeben. Natürlich ist es eine schwierige Entscheidung für mich. Vor allem hier in Paris, ohne Zweifel die wichtigste Stadt in meiner Karriere», sagte der 31-Jährige. Nadal betonte, er versuche für die ATP Finals in London (12. bis 19. November) wieder fit zu werden.

Del Potro out

In Paris-Bercy sicherte sich Nadal dank seinem Sechzehntelfinal-Sieg gegen Hyeon Chung bis Ende Jahr die Weltnummer 1. Krajinovic steht dank dem Forfait-Sieg kampflos im Halbfinal. Dort trifft er auf John Isner.

Der US-Riese schaltete Juan Martin Del Potro, am Sonntag noch Finalist in Basel, mit 6:4, 6:7, 6:4 aus. Der Argentinier verpasst somit vorerst die Teilnahme am Saisonfinale in London. Wegen möglichen Rückzügen bleibt für Del Potro ein Funken Hoffnung.