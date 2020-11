Zverev und Medwedew bestreiten Final in Paris-Bercy

Zum zweiten Mal in Folge nach dem Gruppenspiel an den ATP Finals im letzten Jahr hat Alexander Zverev (ATP 7) sich gegen Rafael Nadal (ATP 2) durchsetzen können. Der Deutsche siegte im Halbfinal des ATP-1000-Turniers mit 6:4, 7:5 und ist nun seit 12 Spielen ungeschlagen. Am Freitag hatte Zverev bereits Stan Wawrinka eliminiert.

Nadal kam im 2. Durchgang nach Breakrückstand zwar noch einmal zurück. Mit einem weiteren Servicedurchbruch führte Zverev dann aber beim Stand von 6:5 die Entscheidung herbei. Zverev verkürzte im Head-to-Head gegen den Spanier damit auf 2:5. Für Nadal bleibt Paris-Bercy eines von zwei Masters-1000-Events (neben Miami), das er in seiner Karriere noch nie gewonnen hat.

Medwedew schlägt Raonic

Im Final trifft Zverev auf Daniil Medwedew (ATP 5). Erstmals seit Schanghai 2019 steht der Russe wieder in einem Endspiel. Er schlug Milos Raonic (ATP 17) in knapp 100 Minuten 6:4, 7:6 (7:4). Medwedew könnte in der französischen Hauptstadt seinen insgesamt 8. Turniersieg feiern.