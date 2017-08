Nadal von Kyrgios vorgeführt

Rafael Nadal wurde am Masters-1000-Turnier in Cincinnati von Nick Kyrgios gestoppt. Der topgesetzte Spanier unterlag dem gross aufspielenden Australier im Viertelfinal 2:6, 5:7.



Kyrgios serviert Nadal ab 1:38 min, vom 19.8.2017

Kyrgios führte nach nur neun Minuten mit Doppelbreak 3:0. Eine Viertelstunde später hatte er den ersten Satz mit 6:2 im Trockenen. Im zweiten Durchgang schlug die ATP-Nummer 23 beim Stand von 5:4 zum Sieg auf. Zwar musste Kyrgios nach drei vergebenen Matchbällen Nadal noch einmal herankommen lassen, realisierte aber postwendend das Break zum 7:5

Zusatzinhalt überspringen Hingis/Chan im Final Martina Hingis wird in der Nacht auf Sonntag um ihren 61. Turniersieg im Doppel spielen. An der Seite von Yung-Jan Chan schaffte die 36-Jährige dank einem 7:6, 6:2-Erfolg gegen die Tschechinnen Lucie Safarova/Barbora Strycova den Finaleinzug. Gegnerinnen im Endspiel sind Su-Wei Hsieh/Monica Niculescu.

Zwei Spiele am selben Tag

Für beide war es das zweite Spiel des Tages. Nadal war im verschobenen Achtelfinal gegen Albert Ramos-Vinales anderthalb Stunden auf dem Platz gestanden.

Kyrgios hatte bei seinem Dreisatzsieg gegen Ivo Karlovic gar noch eine halbe Stunde länger kämpfen müssen. Von den Strapazen war aber insbesondere dem Australier nichts anzumerken.

Rare Chance für die Aussenseiter

Für Kyrgios geht das Turnier in der Nacht auf Sonntag gegen den 35-jährigen Spanier David Ferrer weiter, der den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen ausschaltete (6:3, 6:3).

Den zweiten Halbfinal bestreiten John Isner und Grigor Dimitrov. Der Bulgare (ATP 11) ist von den 4 verbliebenen Akteuren am besten klassiert.

Federer als Profiteur?

Nadal wird die Weltrangliste am Montag mit 495 Punkten Vorsprung auf den entthronten Andy Murray neu als Nummer 1 anführen. Roger Federer folgt dicht hinter Murray und kann mit einem guten Abschneiden am US Open schon in drei Wochen auf den Tennis-Thron zurückkehren.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 07:00 Uhr, 19.08.2017