Weil die Punkte der ATP Finals 2018 bereits am 4. November aus der Wertung gestrichen werden, wird Rafael Nadal am kommenden Montag die neue und alte Nummer 1 im Männertennis.

Der Spanier profitiert davon, dass er voriges Jahr gegen Saisonende verletzt fehlte, während Novak Djokovic als Finalist von Paris-Bercy und an den Finals insgesamt 1600 Punkte einbüsst.

Perfekter Jahresabschluss gefordert

Will der Serbe das Blatt in diesem Jahr noch einmal wenden, ist ein perfekter Abschluss Pflicht. «Ich muss jedes Spiel gewinnen», ist sich auch der Serbe bewusst, der sich aber nicht auf die Weltrangliste versteifen will. «Das lenkt den Fokus zu sehr auf andere Sachen und lenkt davon ab, was ich eigentlich tun soll.»

Ungeachtet der Ausgangslage im Rennen um die Nummer 1 ist Paris-Bercy auch für Nadal eine spezielle Angelegenheit:

Der 33-Jährige kehrt erstmals seit den Turniersiegen in Montreal und an den US Open im August und September auf die ATP-Tour zurück.

im August und September auf die ATP-Tour zurück. Am Laver Cup Mitte September musste er wegen einer Handgelenksverletzung nach dem 2. Tag passen. Nun fühlt er sich wieder fit.

nach dem 2. Tag passen. Nun fühlt er sich wieder fit. In der wettkampffreien Zeit lagen die Prioritäten Nadals neben dem Tenniscourt. Auf Mallorca heiratete er kürzlich seine langjährige Freundin Xisca Perello.

Nutzt der Spanier den Aufwind aus seinem Privatleben für den Turniersieg in der «Stadt der Liebe», ist ihm die Nummer-1-Position Ende Jahr sicher. Es wäre das 5. Mal, dass Nadal zum Jahresende zuvorderst stehen würde. Gelingt ihm das, rückt er zu Djokovic und Roger Federer auf. Häufiger beendete nur Pete Sampras ein Jahr als Nummer 1.

