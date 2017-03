Nadal weiter, Nishikori out, Federer profitiert

Heute, 7:21 Uhr

Rafael Nadal zieht am ATP-1000-Turnier in Miami ungefährdet in den Halbfinal ein. Der Spanier setzt sich gegen den Weltranglisten-17. Jack Sock 6:2, 6:3 durch.

Bild in Lightbox öffnen. Nadal verwertete in der Night Session des ATP-1000-Turniers auf Key Biscayne nach 1:23 Stunden seinen ersten Matchball zum Halbfinaleinzug gegen den 24-jährigen Amerikaner. Insgesamt viermal nahm er Sock den Aufschlag ab. Für Nadal war es im dritten Aufeinandertreffen der dritte Sieg. Audio «Nadal steht in Miami im Halbfinal (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.03.17, 07:00 Uhr)» abspielen. Audio «Nadal steht in Miami im Halbfinal (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.03.17, 07:00 Uhr)» in externem Player öffnen. Audio 1 Nadal steht in Miami im Halbfinal (Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.03.17, 07:00 Uhr) 0:55 min Federer auf dem Vormarsch Im Halbfinal trifft der 30-jährige Spanier in der unteren Tableauhälfte auf den Weltranglisten-40. Fabio Fognini. Der italienische Sandspezialist schlug den als Nummer 2 gesetzten Japaner Kei Nishikori überraschend klar mit 6:4, 6:2. Fognini steht erst zum 2. Mal unter den letzten 4 auf Masters-1000-Stufe

Er ist der erste ungesetzte Halbfinalist auf Key Biscayne seit 10 Jahren.

Von bisher 10 Duellen gegen Nadal konnte er 3 gewinnen. Durch das Aus von Vorjahresfinalist Nishikori macht Roger Federer in der Weltrangliste unabhängig von seinem Abschneiden gegen Tomas Berdych am Donnerstagabend mindestens einen Platz gut. Der Baselbieter, aktuell Sechster, wird ab Montag als Nummer 4 oder 5 geführt. Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 30.03.17, 07:00 Uhr

bbi/sda