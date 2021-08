Es ist der nächste herbe Rückschlag im Kampf zurück: Rund 5 Wochen nach dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon hat Roger Federer auf Instagram bekannt gegeben, dass er sich erneut am rechten Knie operieren lassen muss. «Ich habe mich während der Rasensaison noch mehr verletzt», so der Baselbieter, ohne die Art der Verletzung zu spezifizieren.

Saison wohl zu Ende

«Ich werde viele Monate weg von der Tour sein», sagte der Schweizer weiter. Dies sei bitter. Damit ist die Saison für ihn wohl gelaufen. Federer hat seit der Dreisatz-Niederlage gegen Hubert Hurkacz keine Partie mehr bestritten. Auch Olympia musste er verletzungsbedingt absagen.

Ich hoffe, dass ich auf die Tour zurückkehren werde.

Der Rücktritt ist aber weiterhin kein Thema. «Ich hoffe, dass ich auf die Tour zurückkehren werde. Aber ich bin realistisch», so Federer. «Ich weiss, wie schwierig es in diesem Alter ist, sich erneut einer OP zu unterziehen.»

Der 40-Jährige hatte 2020 zwei Knieoperationen über sich ergehen lassen müssen und die Saison praktisch komplett verpasst. 2021 hat er bloss 13 Spiele bestritten, 4 davon verlor er. Im Februar wagte er ein Comeback und spielte die Turniere in Doha, Genf, Roland Garros, Halle und Wimbledon.