Bei seinem Auftaktsieg in Queen's schlug Milos Raonic 47 Asse, so viele wie noch kein anderer in einem Best-of-3-Match.

Legende: Sein Service ist immer noch gefürchtet Milos Raonic. imago images/Action Plus

2:15 Stunden brauchte Milos Raonic, um sich in der ersten Runde des Rasenturniers im Londoner Queen's Club gegen den Einheimischen Cameron Norrie (ATP 39) mit 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (11:9) durchzusetzen. Noch etwas beeindruckender sind die 47 Asse, die er dabei servierte: Durchschnittlich alle knapp drei Minuten gelang dem Kanadier eines.

Bisher hatte der Kroate Ivo Karlovic die Bestmarke für ein Best-of-3-Match gehalten. Er realisierte 2015 in Halle gegen Tomas Berdych 45 Asse. «Der Service war schon immer mein wichtigster Schlag. Dieser Rekord ist schon speziell», sagte Raonic gegenüber der ATP. Der mittlerweile 33-Jährige wird nach zahlreichen Verletzungen in der Weltrangliste gegenwärtig noch auf Platz 186 geführt.

Einst in Wimbledon im Final

Auf Rasen feierte er einst seine grössten Erfolge: In Wimbledon stiess er nach einem Sieg über Roger Federer 2016 in den Final vor, musste sich dort aber Andy Murray geschlagen geben. Die Sandsaison liess Raonic heuer aus. Letzte Woche schaffte er es in 's-Hertogenbosch in den Viertelfinal.

