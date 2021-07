Laaksonen in Bastad weiter – Gstaad vergibt Wildcard an Riedi

Legende: Trifft nun auf die Nummer 1 des Turniers Henri Laaksonen. Keystone

Bastad: Laaksonen steht im Viertelfinal

Henri Laaksonen hat im schwedischen Bastad dank einem 6:2, 7:5-Erfolg gegen den Einheimischen Elias Ymer (ATP 169) wie 2017 und 2018 die Viertelfinals erreicht. Dort trifft der Schweizer (ATP 134) am Freitag auf den topgesetzten Norweger Casper Ruud (ATP 16). Das Sandplatzturnier in Bastad ist seit vielen Jahren fester Bestandteil in Henri Laaksonens Agenda. 2018 erreichte er dort die Halbfinals.

Gstaad: Neben Stricker schlägt auch Riedi auf

Nach einem Jahr Unterbruch (wegen Corona) geht ab Montag in Gstaad vor vollen Rängen wieder das ATP-Sandplatzturnier der 250er-Kategorie über die Bühne. Mit Sicherheit werden auch zwei aufstrebende Schweizer Spieler den Heimevent im Einzeltableau bereichern: Nach Dominic Stricker (ATP 280) durfte nämlich auch Leandro Riedi (ATP 624) eine Wildcard in Empfang nehmen. Der 19-jährige Zürcher ist ein gutes halbes Jahr älter als Stricker, den French-Open-Sieger von 2020 bei den Junioren. Riedi musste sich im vergangenen Oktober in Paris erst im Final seinem Berner Jahrgangskollegen geschlagen geben. Angeführt wird das Teilnehmerfeld im Saanenland von Denis Shapovalov (ATP 10).