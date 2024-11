Legende: Verpasste den Sieg im Vorjahr im Final Die Nummer 1 Jannik Sinner. IMAGO / LaPresse

Gruppen der ATP Finals bekannt

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gehen sich in der ersten Phase der ATP Finals (10. bis 17. November) in Turin aus dem Weg. Der Südtiroler bekommt es in der Gruppenphase unter anderem mit Daniil Medwedew zu tun. Der Weltnummer 1 wurden in Turin zudem Taylor Fritz und Debütant Alex de Minaur zugelost. In der anderen Gruppe treffen Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud und Andrej Rublew aufeinander. Zwei der acht Teilnehmer haben das Jahresabschlussturnier der acht saisonbesten Tennisprofis schon einmal gewonnen. Zverev triumphierte 2018 und 2021, Medwedew holte den Titel 2020. Rekordsieger Novak Djokovic hatte seine Teilnahme am Dienstag abgesagt.