Auch Thiem in London dabei

Legende: Wieder in London dabei Dominic Thiem. Keystone

Thiem für Finals qualifiziert

Mit dem Einzug in den Final des ATP-Turniers von Peking hat sich Dominic Thiem zum vierten Mal die Teilnahme an den ATP Finals in London (10. bis 17. November) gesichert. Er bezwang Karen Chatschanow 2:6, 7:6, 7:5. Im Endspiel trifft Thiem auf Stefanos Tsitsipas. Bereits zuvor für den Jahresabschluss qualifiziert hatten sich Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew.

Djokovic im Tokio-Final

Novak Djokovic steht kurz vor dem Gewinn des ATP-500-Turniers in Tokio. Der Serbe setzte sich ohne Probleme in 90 Minuten 6:3, 6:4 gegen David Goffin durch. Im Final wartet überraschend der Qualifikant John Millman. Die australische Weltnummer 80 besiegte Reilly Opelka in 2 Sätzen.