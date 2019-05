Auch Tsitsipas und Cilic in Basel

Legende: Kehrt nach Basel zurück Stefanos Tsitsipas bei seiner Teilnahme an den Swiss Indoors 2018. Freshfocus

ATP Basel meldet Teilnahme von Tsitsipas und Cilic

Nach Roger Federer, Stan Wawrinka und Alexander Zverev bestätigen auch der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Kroate Marin Cilic die Teilnahme an den Tennis Swiss Indoors in Basel (19.-27. Oktober). Damit sind bereits 4 der aktuellen Top 11 der Weltrangliste für das mit 2,22 Mio. Euro dotierte Turnier in der St. Jakobshalle gemeldet. Stefanos Tsitsipas (20) belegt im Ranking derzeit den 9. Platz. Mit Marin Cilic (ATP 11) kehrt der Turniersieger von 2016 nach Basel zurück.