Legende: Breakte ihre Gegnerin gleich 5 Mal Belinda Bencic beim Handshake mit Leyla Fernandez. imago images/USA Today Network/Geoff Burke

Bencic mit starkem Auftakt

Belinda Bencic (WTA 9) ist furios ins WTA-1000-Turnier in Miami gestartet. Nach einem Freilos zum Auftakt gab die Ostschweizerin gegen Leyla Fernandez (WTA 53) nur 2 Games ab und setzte sich nach 67 Minuten mit 6:1, 6:1 durch. Die letzten beiden Partien gegen die 20-jährige Kanadierin, darunter das Duell am Billie Jean King Cup im vergangenen November, hatte Bencic verloren. In der 3. Runde trifft die an Nummer 9 gesetzte Schweizerin auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 18).

Hüsler verliert in der 2. Runde

Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) ist beim ATP-1000-Turnier in Miami in der 2. Runde ausgeschieden. Der 26-jährige Zürcher unterlag der Weltnummer 19 Tommy Paul (ATP 19) 7:5, 3:6, 4:6. Im Startsatz verwertete Hüsler seinen einzigen Breakball zum 6:5, worauf er seinen Aufschlag sicher durchbrachte. Nach dem Satzausgleich des Amerikaners konnte Hüsler im Entscheidungssatz auf das 1. Break zum 1:2 noch reagieren, nach dem 4:5 gewann er dann aber keinen Punkt mehr. Paul hatte zu Beginn des Jahres an den Australian Open überraschend den Halbfinal erreicht. Hüsler beendete immerhin die Serie von 4 Auftakt-Niederlagen auf der ATP-Tour.

Legende: Trotz gewonnenem Startsatz out Marc-Andrea Hüsler. imago images/Hasenkopf