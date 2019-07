Legende: Legt nach Wimbledon eine Pause ein Roger Federer. Keystone

Federer lässt ATP-1000-Turnier in Montreal aus

Roger Federer hat unmittelbar nach der Final-Niederlage in Wimbledon bekanntgegeben, dass er auf eine Teilnahme beim ATP-1000-Turnier in Montreal anfangs August verzichten wird. «Ich werde jetzt erst einmal freimachen und mich dann auf die Hartplatzsaison vorbereiten. Der Plan ist, in Cincinnati wieder auf die Tour zurückzukehren», sagte er an der Medienkonferenz.

Djokovic bereits für Finals qualifiziert

Mit seinem Sieg in Wimbledon hat Novak Djokovic auch die Teilnahme an den ATP Finals in London sichergestellt. Der Serbe ist nach Rafael Nadal der 2. Spieler, der die Qualifikation auf sicher hat. Die Finals finden vom 10. bis 17. November statt. Im letzten Jahr unterlag Djokovic im Final Alexander Zverev aus Deutschland.