Hüsler scheitert in Miami an Australien-Open-Halbfinalist

Legende: Trotz gewonnenem Startsatz out Marc-Andrea Hüsler. imago images/Hasenkopf

Hüsler verliert in der 2. Runde

Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) ist beim ATP-1000-Turnier in Miami in der 2. Runde ausgeschieden. Der 26-jährige Zürcher unterlag dem als Nummer 16 gesetzten Amerikaner Tommy Paul (ATP 19) 7:5, 3:6, 4:6. Im Startsatz verwertete Hüsler seinen einzigen Breakball zum 6:5, worauf er seinen Aufschlag sicher durchbrachte. Paul liess sich davon jedoch nicht beeindrucken und ging im 2. Durchgang 3:0 in Führung. Darauf hatte der Schweizer Linkshänder keine Antwort. Im finalen Satz vermochte Hüsler auf das 1. Break von Paul zum 1:2 noch zu reagieren, nach dem 4:5 gewann er dann aber keinen Punkt mehr. Paul hatte zu Beginn des Jahres an den Australian Open die Halbfinals erreicht. Hüsler beendete immerhin die Serie von 4 Auftakt-Niederlagen auf der ATP-Tour, Schweizer sind beim Turnier in Miami nun aber keine mehr dabei.

02:16 Video Archiv: Djokovic lässt Paul im Halbfinal keine Chance Aus Sport-Clip vom 27.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.