Legende: Schlägt bei seinem Heimturnier auf Stan Wawrinka. Keystone

Wawrinka zum Auftakt gegen Lopez?

Stan Wawrinka (ATP 29) trifft am Geneva Open nach einem Freilos zum Auftakt in der 2. Runde auf einen Qualifikanten oder den Spanier Feliciano Lopez (ATP 106). Weitere mögliche Gegner für die Nummer 2 der Setzliste auf dem Weg in den Final wären der Moldauer Radu Albot und der Chilene Cristian Garin, einer der Aufsteiger des Jahres. Wawrinka wird der einzige Schweizer Teilnehmer im Hauptfeld sein. Marc-Andrea Hüsler scheiterte in der 1. Runde der Qualifikation an Grigor Dimitrov aus Bulgarien (ATP 48) mit 4:6, 3:6.