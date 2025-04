Nach über 3 Stunden: Wawrinka in Bukarest in der 2. Runde

Legende: Schafft es in Bukarest in den Achtelfinal Stan Wawrinka (Archiv). Imago Images/Italy Photo Press

Wawrinka bezwingt Skatow in Rumänien

Stan Wawrinka (ATP 161) hat beim ATP-250-Turnier in Bukarest die 1. Runde überstanden und damit den 1. Sieg des Jahes in einem ATP-Hauptfeld gefeiert. Im Sechzehntelfinal bezwang der kürzlich 40-jährig gewordene Schweizer den 16 Jahre jüngeren Kasachen Timofei Skatow (ATP 174) in 3 Sätzen 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) – und das nach über 3 Stunden. Bereits im 2. Durchgang hatte Wawrinka mehrere Möglichkeiten gehabt, den Match für sich zu entscheiden. Bei 6:5-Führung erarbeitete er sich beim Aufschlag des Gegners 3 Matchbälle, die er alle nicht nutzen konnte. Skatow rettete sich ins Tiebreak, das er wenig später gewann. So kam es zu einem Entscheidungssatz, der nach je 2 Breaks erneut in die Kurzentscheidung ging. Dort setzte sich der der Schweizer mit 7:1 durch.

Tennis