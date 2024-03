Nadal nicht in Indian Wells – Halep-Rückkehr in Miami

Nadal sagt für Indian Wells ab

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Indian Wells kurzfristig abgesagt. «Ich habe hart gearbeitet, aber ich fühle mich nicht bereit dafür, bei einer so wichtigen Veranstaltung auf dem höchsten Niveau zu spielen», teilte der Spanier am Tag vor seinem geplanten Erstrundenduell mit dem Kanadier Milos Raonic mit. «Es ist keine einfache Entscheidung, sie ist sogar schwer, aber ich kann weder mich noch Tausende Fans anlügen.» Nadal war nach fast einem Jahr Pause im Januar auf die ATP-Tour zurückgekehrt, wurde aber bald von der nächsten Blessur gestoppt. Am Sonntag hatte er in Las Vegas einen Show-Match gegen Landsmann Carlos Alcaraz bestritten.

00:28 Video Archiv: Nadals letzter Auftritt auf der Tour Aus Sport-Clip vom 05.01.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Halep bereits in Miami wieder dabei

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep kehrt nach ihrer verkürzten Dopingsperre noch in diesem Monat auf den Tenniscourt zurück. Die Rumänin schlägt ab dem 19. März bei den Miami Open in Florida auf, es wird ihr erstes Turnier seit den US Open im September 2022. Das gab die frühere French-Open- und Wimbledon-Siegerin auf Instagram bekannt. Der Internationale Sportgerichtshof TAS hatte erst am Dienstag Haleps Sperre von vier Jahren auf neun Monate reduziert. Diese Strafe hat sie bereits verbüsst.

Medwedew als «neutraler Athlet» zu Olympia

Der Weltranglisten-4. Daniil Medwedew hat seine Teilnahme am olympischen Tennis-Turnier als «neutraler Athlet» angekündigt. «Ich werde die Regeln befolgen und unter neutraler Flagge spielen», sagte der Russe in Indian Wells. Der Tennis-Weltverband ITF hatte am Mittwoch der Olympia-Teilnahme von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten zugestimmt. Sie müssen aber auf nationale Symbole (Flaggen, Abzeichen, Nationalhymnen) verzichten, wie dies schon auf der ATP- und WTA-Tour der Fall ist.

Laver Cup gastiert in Kalifornien

Die achte Austragung des Laver Cups findet 2025 in San Francisco statt. Das Turnier zwischen Europa und dem Rest der Welt, das von Roger Federer mitorganisiert wird, gastiert im nächsten Jahr vom 19. bis 21. September in der Halle des NBA-Teams Golden State Warriors. In diesem Jahr ist Berlin vom 20. bis 22. September Austragungsort des Laver Cups. Es wird das 3. Mal sein, dass der Laver Cup in den Vereinigten Staaten über die Bühne geht. Die zweite Austragung fand 2018 in Chicago statt, 2021 wurde Boston die Ehre zuteil, den Laver Cup auszutragen.