Legende: Wird erneut von einem Amerikaner gefordert Stan Wawrinka. Keystone/KIRSTY WIGGLESWORTH

Wawrinka kriegt es in Queen's mit Paul zu tun

Der Achtelfinal-Gegner von Stan Wawrinka beim ATP-Turnier in Queen's am Donnerstag heisst Tommy Paul (ATP 35). Der US-Amerikaner überraschte am Mittwoch zum Auftakt gegen Denis Shapovalov (ATP 15) mit einem 6:4, 2:6, 6:4-Sieg. Bereits in der 1. Runde war Wawrinka mit Frances Tiafoe auf einen Amerikaner getroffen. Das bislang einzige Rencontre mit Paul konnte der Schweizer 2020 in der Halle von Paris-Bercy für sich entscheiden.

Kyrgios besiegt in Halle Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ist bereits im Achtelfinal des ATP-Turniers von Halle ausgeschieden. Der Grieche musste sich Nick Kyrgios (ATP 65) nach mehr als 2 Stunden in 3 Sätzen 7:5, 2:6, 4:6 geschlagen geben. «Skandalnudel» Kyrgios zertrümmerte nach dem verlorenen Startsatz sein Racket und lieferte sich zu Beginn des 2. Durchgangs ein Wortgefecht mit dem Schiedsrichter. Danach zeigte er allerdings seine spielerische Klasse und siegte.