Wawrinka gibt Forfait

Stan Wawrinka (ATP 19) verzichtet auf einen Start beim ATP-Hartplatzturnier in St. Petersburg, das diese Woche über die Bühne geht. Das gab der Waadtländer via Instagram bekannt. «Es ist traurig, nicht in St. Petersburg spielen zu können. Aber es hat Priorität, auf meinen Körper zu achten. Ich arbeite hart daran, um bald wieder auf den Platz zurückzukehren», schrieb der 34-Jährige. Was genau Wawrinka zum Forfait bewogen hat, führte er nicht aus. Laut lokalen Medien in der Romandie bereitet ihm ein Bein Sorgen.