Zverev, Ruud und Berrettini führen Teilnehmerfeld in Gstaad an

Legende: Erstmals in Gstaad am Start Alexander Zverev. Imago Images/Philippe Ruiz

Hochkarätiges Teilnehmerfeld am Swiss Open in Gstaad

Am ATP-250-Turnier in Gstaad vom 12. bis 20. Juli werden heuer namhafte Spieler anwesend sein. Angeführt wird das Feld von der Weltnummer 3 Alexander Zverev. Der Deutsche ist erstmals im Berner Oberland am Start. Wieder dabei sind zudem Casper Ruud (NOR/ATP 16), der nach 2021 und 2022 seinen dritten Titel in Gstaad anstrebt, sowie Matteo Berrettini (ITA/ATP 34), der das Turnier im letzten Jahr gewinnen konnte. Auch Stan Wawrinka wird dank einer Wildcard in Gstaad aufschlagen. Der 40-jährige Romand tritt zum 13. Mal im Saaneland an.

Tennis