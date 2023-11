Legende: Krönt Comeback-Saison mit Teilnahme an ATP-Finals Alexander Zverev. Keystone/Mohammed Badra

Zverev und Rune lösen Ticket für Turin

Das Teilnehmerfeld der ATP Finals steht. Alexander Zverev und Holger Rune sind die letzten beiden Spieler, die sich für das Turnier der Top 8 dieser Saison qualifiziert haben. Insbesondere Zverev profitierte dabei von den Niederlagen gleich mehrerer Kontrahenten beim Masters-1000-Turnier in Paris. Der Deutsche war im Achtelfinal ausgeschieden. Rune scheiterte in Paris im Viertelfinal, eroberte aber vor Hubert Hurkacz den letzten freien Platz für das am 12. November beginnende Turnier in Turin. Neben Zverev und Rune sind Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medwedew, Jannik Sinner, Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas an den Finals dabei.