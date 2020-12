Legende: Wurde wiedergewählt Roger Federer. imago images

Federer im Tennisrat bestätigt

Roger Federer wurde genauso wiedergewählt in den Spielerrat der ATP wie unter anderen Rafael Nadal und Andy Murray. Der Präsident wird bei der ersten Sitzung im kommenden Jahr gewählt. Bis im letzten Sommer präsidierte Novak Djokovic den zwölfköpfigen Spielerrat. Der Serbe verliess das Gremium während dem US Open, um selber eine von der ATP unabhängige Spielvereinigung (PTPA) zu gründen. In der neuen Organisation will sich Djokovic wirksamer für die Interessen der Spieler einsetzen. Unterstützung erhielt er unter anderem von den Nordamerikanern John Isner, Sam Querrey und Vasek Pospisil. Federer und Nadal hatten derweil zur Einigkeit innerhalb der bestehenden Instanzen aufgerufen.

Turnier in Indian Wells nicht im März

Das Masters-1000-Turnier in Kalifornien ist wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Durchführung war eigentlich für den März bestimmt gewesen. «Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 werden die BNP Paribas Open in Indian Wells nicht zu den gewohnten Terminen im März stattfinden», so die ATP in einer Erklärung. Möglich sei, dass das Turnier später im Jahr nachgeholt werde.