Dubai: Hüsler unterliegt Sonego

Bereits die erste Runde beim ATP-500-Turnier in Dubai bedeutet für Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) Endstation. Der Zürcher unterlag Lorenzo Sonego (ATP 67) mit 5:7, 3:6. Der Italiener überzeugte mit seinem starken Aufschlag, während sich Hüsler seinerseits 3 Mal breaken lassen musste. Bereits in Marseille und Rotterdam war der 26-Jährige bei erster Gelegenheit hängengeblieben.

Rio de Janeiro: Norrie schafft im Final die Korrektur

Carlos Alcaraz musste im Final des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro seine erste Niederlage des Jahres hinnehmen. Die Weltnummer 2 aus Spanien unterlag dem Briten Cameron Norrie 7:5, 4:6, 5:7. Alcaraz, der mit seinem Finalsieg gegen Norrie eine Woche zuvor in Buenos Aires eine perfekte Rückkehr nach langer Verletzungspause gefeiert hatte, konnte damit seinen Titel in der Stadt an der Copacabana nicht verteidigen. In einem spannenden Match zeigte der spanische Jungstar zunächst Anzeichen von Nervosität und dann von Müdigkeit, da ihm sein rechter Oberschenkel offensichtlich Schmerzen bereitete. Der 27-jährige Linkshänder Norrie, aktuell die Nummer 13 im Ranking, feierte auf dem Sandplatz in Rio seinen 5. ATP-Turniersieg.