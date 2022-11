Der Schweizer schlägt zum Auftakt an den Next Generation ATP Finals Jack Draper in 3 Sätzen.

Next Gen Finals in Mailand

Was für eine Premiere für Dominic Stricker (ATP 111): Der 20-Jährige feierte in seinem 1. Spiel an den Next Generation ATP Finals in Mailand einen Dreisatzsieg über den Briten Jack Draper – dreimal führte er die Entscheidung im Tiebreak herbei. Nach 1:26 Stunden verwertete Stricker seinen 5. Matchball zum 4:3 (7:5), 4:3 (7:5) und 4:3 (7:5)-Sieg.

Der Berner hätte sich im letzten Satz den Umweg über das Tiebreak sparen können. Beim Stand von 3:2 erspielte er sich eine 40:0-Führung und somit 4 Matchbälle in Folge (bei 40:40 entscheidet der nächste Punkt über den Game-Gewinn). Doch Draper bewies Kämpferqualitäten und rettete sich ins Tiebreak.

Legende: Ein Auftakt nach Mass Dominic Stricker startet stark in die Next Gen Finals. Keystone/MATTEO BAZZI

Als nächstes gegen Musetti

Stricker überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag (14 Asse, 86 Prozent gewonnener Punkte bei 1. Service). Im 2. Spiel am Mittwochabend trifft der Schweizer nun auf Gruppenfavorit Lorenzo Musetti (ATP 23). Der italienische Lokalmatador setzte sich im Startspiel gegen den Taiwaner Tseng Chun-Hsin mit 4:2, 4:2 und 4:2 durch.