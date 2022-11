Legende: Gastiert kommende Woche in Norditalien Dominic Stricker. IMAGO / NurPhoto

Aufgrund der Absenz der beiden Top-Cracks Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kommt Dominic Stricker (ATP 116) ab nächsten Dienstag in den Genuss, an den «Next Generation ATP Finals» in Mailand anzutreten.

Als Nummer 10 im U21-Ranking misst sich der Berner dort in seiner Gruppe mit dem Einheimischen Lorenzo Musetti (ATP 23), dem Briten Jack Draper (ATP 45) und dem Taiwanesen Tseng Chun-Hsin (ATP 90).

Ungewohntes Spielformat Box aufklappen Box zuklappen Wie bei diesem Saisonschlussturnier üblich, werden die Sätze jeweils mittels 4 gewonnene Games entschieden. Ein allfälliges, klassisches, Tiebreak ermittelt einen Satzgewinn im Best-of-5-Format. Die besten zwei Spieler der Gruppe qualifizieren sich für den Halbfinal.

Auf Musetti ruhen bei der 5. Austragung die Hoffnungen der Gastgeber. Der 20-Jährige erspielte sich im Sommer in Hamburg seinen ersten Turniersieg auf ATP-Stufe und triumphierte zuletzt auch auf heimischem Boden in Neapel.

Kein Duell mit dem Top-Favoriten

Zumindest in der Vorrunde wird Stricker damit einem Aufeinandertreffen mit Holger Rune (ATP 18) aus dem Weg gehen. Der topgesetzte Däne hat 19 seiner letzten 21 Partien gewonnen und eliminierte in Paris-Bercy auf dem Weg in den Final auch Stan Wawrinka. Zuvor hatte sich Rune an den Swiss Indoors in Basel erst im Endspiel dem Kanadier Félix Auger-Aliassime geschlagen geben müssen.

Der 19-Jährige misst sich mit Brandon Nakashima (ATP 50), Jiri Lehecka (ATP 75) und dem Italiener Francesco Passaro. Die Nummer 122 der Welt ist der einzige nominell schlechter als der Schweizer klassierte Spieler im Achterfeld.