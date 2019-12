Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Gehen getrennte Wege Yannick Fattebert (im Hintergrund) und Stan Wawrinka. Keystone

«Ich möchte mich bedanken für die vielen Jahre, in denen du in guten und schlechten Zeiten an meiner Seite warst. Du warst ein sehr guter Coach, aber vor allem ein grossartiger Freund», hatte Stan Wawrinka am Freitag auf Instagram geschrieben.

Nachdem die Trennung zunächst nicht offizialisiert worden war, bestätigte Yannick Fattebert diese am Mittwoch gegenüber Rhône FM. Damit bleibt Magnus Norman Wawrinkas einziger Coach.

Seit 2011 an Wawrinkas Seite

Fattebert war als Sparringpartner eingesprungen, als sich Wawrinka 2011 von Trainer Peter Lundgren trennte. Die beiden wurden Freunde und Fattebert wurde später dem Trainer-Staff angegliedert.

Mit Fattebert als Staffmitglied triumphierte Wawrinka bei drei Grand-Slam-Turnieren: 2014 an den Australian Open, 2015 in Paris und 2016 an den US Open.