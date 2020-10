Stan Wawrinka ist beim ATP-Turnier in Wien gleich im 1. Spiel ausgeschieden. Er unterliegt Cristian Garin in 3 Sätzen.

Wawrinka scheitert in der 1. Runde an Garin

Niederlage in Wien

Der 35-jährige Waadtländer (ATP 19) unterlag dem in der Weltrangliste um drei Plätze schlechter klassierten Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 7:6 (11:9), 3:6 und verpasste damit das Achtelfinal-Duell gegen den einheimischen Titelverteidiger und US-Open-Sieger Dominic Thiem.

Wawrinka meldete sich im zweiten Umgang in den Match zurück. Mit dem achten Satzball erzwang er den Entscheidungssatz. Doch der erwartete Aufschwung nach dem erfolgreichen Tiebreak stellte sich beim Lausanner nicht ein. Er geriet gegen den südamerikanischen Sandplatz-Spezialisten gleich mit 0:3 in Rückstand. Das Handicap konnte er nicht mehr wettmachen. In der gesamten, zweieinviertel Stunden dauernden Partie konnte er Garin den Service nie abnehmen.

Djokovic gewinnt Serben-Duell

Wawrinka bestritt das Turnier von Wien, bei dem er 2007 erst im Final an Novak Djokovic gescheitert war, erstmals seit zwölf Jahren.

Djokovic (ATP 1) seinerseits setzte sich in seinem Auftaktspiel gegen Filip Krajinovic (ATP 30) durch. Nach verhaltenem Start drehte der Serbe gegen seinen Landsmann auf und gewann am Ende 7:6 (8:6), 6:3.