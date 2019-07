Der Schweizer ist in Bastad bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Er unterliegt dem Chilenen Nicolas Jarry.

Laaksonen scheitert in Bastad in der Startrunde

Legende: Fällt in der Weltrangliste aus den Top 100 Henri Laaksonen. imago images

Henri Laaksonen ist am ATP-Turnier im schwedischen Bastad in der 1. Runde gescheitert. Der Schweizer unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry (ATP 64) in 104 Minuten 6:7 (1:7), 5:7.

Gegen Jarry begann Laaksonen gut. Nach anfänglichem Breakvorsprung verlor er das Tiebreak indes klar. Im zweiten Satz machte der gebürtige Finne zweimal einen Breakrückstand wett, ehe er sich nach 1:43 Minuten und zwei abgewehrten Matchbällen geschlagen geben musste.

Niederlage mit Folgen

Weil Laaksonen den Halbfinal-Vorstoss aus dem Vorjahr am Sandturnier der 250er-Stufe nicht bestätigen konnte, verliert 27-Jährigen fast 100 Punkte in der Wertung. Der Weltranglisten-93. wird am Montag seinen Status als Top-100-Spieler wieder einbüssen und in die Region um Platz 110 abrutschen. Wächst er in den kommenden Wochen nicht über sich hinaus, wird er auch an den US Open den Gang durch die Qualifikation antreten müssen.