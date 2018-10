Nadal, Djokovic und auch Federer: An den Paris Masters messen sich die Besten. Das ist nicht selbstverständlich.

Roger Federer hat am Dienstag seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy bestätigt. Damit komplettiert er das illustre Teilnehmerfeld: Mit dabei sind auch Rafael Nadal, Novak Djokovic und sowieso alle aus den Top Ten – mit Ausnahme des verletzten Juan Martin del Potro.

Das ist so kurz vor den ATP Finals (ab 11.11.) nicht selbstverständlich. Man muss nur auf das Vorjahr zurückblicken: Federer zog sich kurzfristig zurück, Nadal erklärte im Viertelfinal Forfait. Djokovic, Andy Murray und Stan Wawrinka fehlten verletzt. Der Final lautete Krajinovic-Sock.

2018 gibt es für die Topstars mannigfaltige Gründe für eine Teilnahme in Frankreichs Haupstadt:

Nadal und Djokovic wollen sich im Kampf um die Nummer 1 der Weltrangliste in Position bringen. An den Finals haben beide keine Punkte zu verteidigen.

wollen sich im Kampf um die Nummer 1 der Weltrangliste in Position bringen. An den Finals haben beide keine Punkte zu verteidigen. Federer steht vor dem ganz grossen Jubiläum: Nach dem Basel-Triumph winkt der Gewinn seines 100. ATP-Turniers.

steht vor dem ganz grossen Jubiläum: Nach dem Basel-Triumph winkt der Gewinn seines 100. ATP-Turniers. Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori und John Isner haben das London-Ticket noch nicht gelöst.