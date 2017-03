Österreichs Tennis-Held will Wawrinka in den Schatten stellen

Nach seinem hart erkämpften Achtelfinal-Sieg wartet auf Stan Wawrinka in Indian Wells mit Dominic Thiem bereits die nächste Herausforderung. Der Österreicher hat zur Zeit einen regelrechten Lauf.

«Dominic Thiem, Superstar! Österreichs Top-10-Held ist derzeit in absoluter Überform», schrieb die Onlineausgabe der Kronenzeitung nach dem Viertelfinaleinzug euphorisch. Der 23-Jährige hatte gegen Gaël Monfils eine bärenstarke Leistung abgeliefert und den Franzosen mit 6:3, 6:2 in die Schranken gewiesen.

Auch der Protagonist selbst war mit seiner Darbietung hochzufrieden. «Das war eines meiner allerbesten Spiele», liess Thiem verlauten. Wie gut der Österreicher zur Zeit drauf ist, soll in der nächsten Runde auch Wawrinka zu spüren bekommen.

Wer schafft eine Premiere?

10 seiner letzten 11 Spiele hat Thiem gewonnen. Dem Turniersieg in Rio de Janeiro liess er in Acapulco zwei weitere Siege folgen, ehe er im Viertelfinal gegen den späteren Turniersieger Sam Querrey ausschied. In Indian Wells läuft es der Weltnummer 9 aber wieder ausgezeichnet. Jérémy Chardy, Mischa Zverev und Monfils – sie alle blieben gegen Thiem chancenlos. Der Österreicher ist in der Wüste noch ohne Satzverlust.

Im Viertelfinal streben sowohl Thiem als auch Wawrinka eine Premiere an: Während der Schweizer in Kalifornien noch nie die Runde der letzten Vier erreichte, schaffte dies der Österreicher noch an keinem 1000er-Turnier.

Apropos 1000er-Turnier: Die beiden letzten Begegnungen 2014 in Paris-Bercy und 2015 in Rom hat Wawrinka jeweils in zwei Sätzen für sich entscheiden können. Und der Romand scheint heiss zu sein auf den 3. Sieg in Serie. «Ich bin bereit für ein grosses Spiel», sagte er nach dem hart erkämpften Achtelfinalsieg gegen Nishioka.

